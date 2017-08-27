Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе В минувшие выходные в спортинг-клубе «Малые Карелы» состоялся финал Кубка Архангельской области по стендовой стрельбе в Олимпийской дисциплине «Круг». По результатам областного турнира среди мужчин I место занял – Дмитрий Акатьев, II место – Николай Евменов, III место – Василий Росихин. Дмитрий Акатьев и Николай Евменов являются кандидатами в мастера спорта и представляют сборную Архангельской области по стендовой стрельбе на российских соревнованиях. Василий Росихин занимается стендовой стрельбой совсем недавно, но уже вошёл в тройку лидеров сильнейших стрелков Архангельской области в олимпийской дисциплине «Круг». Среди женщин победу одержала Екатерина Калинина. Нашли ошибку? Выделите текст,

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