Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

По результатам областного турнира среди мужчин I место занял – Дмитрий Акатьев, II место – Николай Евменов, III место – Василий Росихин.
Дмитрий Акатьев и Николай Евменов являются кандидатами в мастера спорта и представляют сборную Архангельской области по стендовой стрельбе на российских соревнованиях. Василий Росихин занимается стендовой стрельбой совсем недавно, но уже вошёл в тройку лидеров сильнейших стрелков Архангельской области в олимпийской дисциплине «Круг».
Среди женщин победу одержала Екатерина Калинина.