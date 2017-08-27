В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола В фестивале "Север" приняли участие 29 команд детей и юношей 2002–2009 годов рождения. Специальными гостями стали звёзды российского футбола: экс-капитан сборной России, член исполкома Российского футбольного союза, официальный посол чемпионата мира FIFA в России Алексей Смертин и экс-защитник сборной России, чемпион России Дмитрий Сенников. — Футбол – уникальная игра. Только в команде можно добиться успеха. Желаю вам испытать сегодня яркие эмоции! – пожелал Алексей Смертин. — Пусть фестиваль станет ещё одним толчком к развитию детского спорта. Пусть у каждого из вас всё получится в сегодняшней игре и за пределами футбольного поля, – напутствовал Дмитрий Сенников. Звёзды отечественного футбола планируют провести с капитанами детских команд мастер-классы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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