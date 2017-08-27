В Северодвинске прошёл региональный фестиваль футбола

Специальными гостями стали звёзды российского футбола: экс-капитан сборной России, член исполкома Российского футбольного союза, официальный посол чемпионата мира FIFA в России Алексей Смертин и экс-защитник сборной России, чемпион России Дмитрий Сенников.
— Футбол – уникальная игра. Только в команде можно добиться успеха. Желаю вам испытать сегодня яркие эмоции! – пожелал Алексей Смертин.
— Пусть фестиваль станет ещё одним толчком к развитию детского спорта. Пусть у каждого из вас всё получится в сегодняшней игре и за пределами футбольного поля, – напутствовал Дмитрий Сенников.
Звёзды отечественного футбола планируют провести с капитанами детских команд мастер-классы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
...эту, еще одну удачу Северодвинска, по канонам справедливости необходимо записать, как я полагаю, в актив прежней Администрации