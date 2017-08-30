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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/18/52939.html

Спорт

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд

«Водник» одержал вторую крупную победу подряд
Фото Павла Шалагина
Сегодня в рамках подготовки к предварительному этапу розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом «Водник» повел второй товарищеский матч.

 Ему противостояла кировская «Родина», финансовое благополучие которой в последние годы оставляет желать лучшего. В прошедшее межсезонье по этой причине ее состав покинула большая группа опытных игроков, которые в поисках лучшей доли пополнили ряды других клубов суперлиги. Из тех хоккеистов, кого удалось сохранить и пригласить новых, еще только создается единый коллектив, главной задачей которого будет сохранение прописки кировской команды в классе сильнейших. Именно для достижения этой цели тренерскому штабу вятичей могут помочь товарищеские матчи.

Что касается «Водника», то встреча с «Родиной» для него была генеральной репетицией перед первыми матчами Кубка России, от которых и будет зависеть, смогут ли желто-зеленый выйти в следующий круг соревнований.

Счет в матче открыли кировчане. Отличился у них Константин Зубарев, который почти полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы. Пропущенный мяч только раззадорил архангелогородцев. За счет превосходства в уровне индивидуального мастерства и лучшей сыгранности "желто-зеленым" удалось разгромить соперника – 10:2. У «Водника» покер на счету Евгения Дергаева, дублем отметился Александр Насонов, а также по одному разу отличились Сергей Калинин, Александр Тюкавин, Максим Чермных и Юрий Радюшин.

- В этом матче мы использовали разные тактические схемы. Мы методом проб и ошибок пытаемся найти оптимальное место на поле для отдельных игроков. У нас пока нет целостности наших действий, когда мы с первой и до последних минут придерживаемся одной тактической схемы игры. На данный момент это нормально, ведь сезон только начинается. У нашей команды есть свои плюсы, за счет которых мы и будем строить свою игру, - подвел итог товарищеским матчам главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Следующий матч ледовая дружина с берегов Северной Двины проведет уже в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России. 21 сентября она встретится с ульяновской «Волгой». Начало матча в 17:00.

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