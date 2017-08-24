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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/16/52926.html

Спорт

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"

В столице Поморья прошёл "Кросс нации - 2017"
Фото из архива "Двины-информ"
С каждым разом спортивный праздник находит всё больше приверженцев. В этом году на старт вышли спортсмены из 25 муниципальных образований региона. В областном центре старт массовому забегу был дан на набережной Северной Двины.

– Поздравляю всех любителей бега с прекрасным спортивным праздником «Кросс Нации». Сегодня на старт вышло более полутора миллиона человек во всех регионах нашей страны, – приветствовал участников «Кросса Нации» заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков. – Желаю участникам спортивного азарта, положительных эмоций и хорошего настроения.

Участникам на выбор были предложены дистанции 1 000, 4 000 и 8 000 метров в зависимости от возраста.

В этом году на финише впервые было установлено на финише электронное табло, так что каждый участник смог узнать свое время сразу после окончания забега. Кроме того, каждый участник кросса получил небольшой сувенир на память.

Кроме того, особенностью забега этого года в Архангельске стало участие в нем людей с ограниченными возможностями. На дистанцию 500 метров вышли 65 параспортсменов.

– Я уже второй раз принимаю участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в качестве участника, и очень рад, что соревнования развиваются, на беговую дорожку выходит все больше и больше любителей бега, несмотря на нашу северную и дождливую погоду, – после забега рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области, Сегодня 19:20

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