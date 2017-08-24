Новодвинцы пробежали кросс "Золотая осень"

Самым младшим бегунам – 9 лет, самому возрастному – 51 год. Осенняя пасмурная погода, холодный моросящий дождь и густой туман не помешали проведению традиционных соревнований.

Бегуны преодолевали разные дистанции: 700 м, 2 и 3 км. Среди мальчишек и девчонок 2006 года рождения и младше первыми финишную черту пересекли Иван Старковский и Соня Корельская.

У юношей и девушек 2003 – 2005 годов рождения не было равных Олесе Мезеневой и Алексею Гребеневу. Среди старших девушек и юношей на первую ступень пьедестала почёта поднялись Максим Харин и Карина Корепина.

В мужском и женском забегах чемпионами стали гости из Архангельска: Юлия Суворова и Владимир Никитин. У старших участников кросса победу одержали Евгений Чудаков и Олеся Адамец, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.