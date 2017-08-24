«Водник» начал новый сезон с победы Фото Романа Абрамовского Сегодня в Ульяновске в рамках подготовки к новому сезону "Водник" сыграл товарищеский матч. Соперником архангелогородцев был дубль местной «Волги». Из-за небольших повреждений, полученных накануне на тренировке, на лед не вышли Глеб Потапов и Олег Пивоваров. Но и без них явным фаворитом в поединке были северяне.



В начале 1-го тайма «волжане» оказали упорное сопротивление более опытному сопернику. Гостям потребовалось 15 минут для того, чтобы «вскрыть» их оборонительные рубежи. Счет в матче открыл один из новичков «Водника» - Дмитрий Логинов. Вслед за ним в течение пяти минут точными ударами отметились Александр Тюкавин и Евгений Дергаев – 0:3. После этого подопечные Сергея Лихачева еще несколько раз могли отличиться. У ульяновцев единственная возможность появилась под занавес первой половины встречи, когда в ворота «Водника», которые защищал Михаил Шиляев, был назначен пенальти. Опытнейшему Денису Цыцарову, включенному в заявку дубля, удалось отквитать один мяч – 1:3.



Во второй половине встречи «водники» довели матч до убедительной победы. Начало этому положил Александр Тюкавин, вновь реализовавший угловой. В дальнейшем мячи в ворота дубля «Волги» забили Максим Чермных, Алексей Гладышев и Александр Насонов. Стоит отметить, что последний из них отметился дублем и результативной передачей. Итог встречи – 1:8.



- Очень понравилась команда соперника. Видно, что ребята хотя и молодые, но хорошо обучены и очень накатаны. В первом тайме у нас было много сумбура. Сказалось раннее начало встречи и то, что новичкам команды нужно было время на адаптацию. После перерыва нам удалось наладить игру в пас и увеличить скорости. Вследствие этого у нас стали появляться моменты у ворот «волжан», часть из которых нам удалось воплотить в голы, - рассказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.



17 сентября «Водник» проведет второй товарищеский матч. Его соперником будет кировская «Родина». Начало встречи в 14:30 по московскому времени, - сообщает пресс-служба "Водника". Нашли ошибку? Выделите текст,

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