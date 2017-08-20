Архангельск присоединится к "Кроссу нации-2017"

В Архангельске 16 сентября пройдет всероссийский день бега «Кросс Нации–2017». В этом году он проводится в рамках празднования 80-летия со дня образования Архангельской области.

Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.

Первый старт массового забега будет дан в 12 часов на пересечении улицы Карла Либкнехта и набережной Северной Двины, торжественное открытие – в 11:45. Участникам на выбор предложены дистанции 1000, 4000 и 8000 метров в зависимости от возраста любителей бега. Принять участие в стартах смогут все желающие. Награждение победителей и призеров соревнований будет проходить после каждого забега.

В этом году планируется впервые установить на финише электронное табло, так что каждый участник сможет узнать свое время сразу после окончания забега, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Подать заявки на участие в «Кроссе Нации» можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 на 1 этаже центра развития спорта «Норд Арена», что на проспекте Советских Космонавтов,179. Зарегистрироваться также можно 16 сентября с 10:00 до 11:00 на месте старта.

Участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования. Также необходимо предоставить справку-допуск врача, а в случае ее отсутствия – расписаться в карточке участника, которая является договором страхования, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. После заполнения карточки каждому участнику выдается нагрудный номер.