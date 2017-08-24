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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/11/52828.html

Спорт

К акции «Дистанция доверия» присоединились сотни архангелогородцев

К акции «Дистанция доверия» присоединились сотни архангелогородцев
В субботу, 9 сентября, на набережной Северной Двины мамы, папы и дети Архангельска приняли участие в акции в поддержку детского телефона доверия 8-800-2000-122, которая в сентябре проходит в восьми городах России.

В 11:00 семьи с детьми собрались на набережной и получили стикер с номером своей команды. Первыми в забегах стартовали мамы, которые бежали расстояние, равное 800 шагам, эстафету у них перенимали папы и бежали 2000 шагов, а финальный отрезок в 122 шага пробегали дети. Сами дистанции были выбраны соответственно цифрам номера детского телефона доверия 8-800-2000-122. Эстафетной палочкой стала красная телефонная трубка, чтобы напомнить – иногда достаточно одного движения друг к другу, чтобы довериться и стать ближе. Шагом доверия может стать решение поговорить по душам с близким человеком или звонок на детский телефон доверия, по которому дети, подростки и их родители всегда могут получить помощь квалифицированного психолога бесплатно и анонимно, ведь порой поговорить о трудной ситуации проще с незнакомым человеком. 

Благодаря акции, более 500 участников запомнили номер 8-800-2000-122. По словам заместителя главы муниципального образования «город Архангельск» по социальным вопросам Светланы Скомороховой, акция понравилась горожанам, которые, несмотря на моросящий дождь, пришли на набережную.

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «город Архангельск» Александр Иванов добавил, что спортивная составляющая акции позволила участникам поверить в свои силы, ощутить сплоченность внутри семьи и почувствовать, что на своих членов семьи можно положиться.

Мастер спорта России международного класса, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию на открытой воде Анна Уварова отметила, что активный формат акции способствует основной ее задаче - по детскому телефону доверия с номером 8-800-2000-122 мамы, папы, дети и подростки могут вместе со специалистами справиться с переживаниями, выслушать добрый профессиональный совет бесплатно и анонимно. Окончание забегов ознаменовалось розыгрышем призов. Счастливым обладателем специального приза от администрации города  (умных часов) стала семья Сапуновых.

Еще восемь семей выиграли роллерсерф, велосипед и сертификаты на спортивный инвентарь. Все без исключения участники получили интересные и полезные сувениры с логотипом детского телефона доверия 8-800-2000-122 на память. В течение мероприятия на набережной были открыты разнообразные площадки с конкурсами и активностями. Так, дети и родители с удовольствием пробовали свои силы в бросании колец, прыжках через веревку и классиках. Все задания обыгрывали цифры номера детского телефона доверия «8», «2», «1» и «0».

Все желающие получили мгновенные фото и смогли самостоятельно изготовить картину с отпечатком своих ладошек с помощью красок и мольбертов, приготовленных организаторами.

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