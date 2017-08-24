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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/11/52820.html

Спорт

В "Соломбальском кольце" приняли участие около 300 человек

В "Соломбальском кольце" приняли участие около 300 человек
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В этом году одни из старейших спортивных состязаний города собрал более трёхсот участников, на старт вышли не только архангелогородцы, но и гости из Северодвинска, Новодвинска, Онеги.

Помимо бегунов, свою физическую подготовку демонстрировали и любители скандинавской ходьбы.

Михаил Пинегин, известный архангельский марафонец, один из организаторов мероприятия, был победителем самого первого пробега «Соломбальское кольцо».

- Постараемся держать планку по количеству участников, уже который раз состязания поддерживают и поклонники скандинавской ходьбы. Кроме того, мы организовали забег для воспитанников детских садов Соломбальского округа. Каждый год участвуют новые ребятишки, и я считаю, это первый шаг в их спортивную жизнь: спустя год-два они снова пробуют свои силы уже в других возрастных группах, - поделился Михаил Витальевич.

Основной забег проходил на дистанции пять тысяч метров. Среди участников гонки  – рекордсмен соревнований Валерий Сластилин, он вышел на старт «Соломбальского кольца» уже 28-й раз. На днях марафонцу исполнилось 60 лет, и в этом году он сам сделал себе подарок на юбилей – в очередной раз стал победителем состязаний в своей возрастной группе.

Среди легкоатлетов 18-29 лет первым финишную черту пересек Владислав Лукша, студент Института физической культуры, спорта и здоровья САФУ. Вторым и третьим стали Иван Супрун и Никита Варакин. В этой же возрастной группе чемпионкой названа Анна Петухова, второй стала Юлия Суворова, третье место - у Кристины Стародубцевой.
Не менее напряженной оказалась и борьба мастеров скандинавской ходьбы. Участники соревновались в двух возрастных категориях – до 50 лет и 50 лет и старше, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Победу в группе «50+» одержал Александр Худовеков. Серебро и бронзу завоевали Олег Попов и Сергей Шаренков. Среди женщин в этой же возрастной группе места распределились следующим образом: Людмила Воронина стала первой, Светлана Никитенко – второй, Екатерина Чебыкина финишировала третьей. Среди их младших коллег – участников до 50 лет - чемпионкой названа Екатерина Плотникова, второе место – у Натальи Закемовской, третье – у Светланы Пепенцевой. А вот мужчин в этой возрастной группе представляли совсем юные спортсмены – 2008 года рождения: первым к финишу пришел Никита Козлов, вторым – Леонид Дементьев.

Завершился праздник бега на стадионе «Волна», где состоялась церемония награждения участников «Соломбальского кольца».

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