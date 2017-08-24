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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/11/52815.html
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Юноши «Водника» приняли участие в пробеге «Соломбальское кольцо»
Фото пресс-службы "Водника"
10 сентября в Архангельске состоялся 31-й легкоатлетический пробег «Соломбальское кольцо». Его участники - сильнейшие бегуны Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Каргополя. Среди них 8 мастеров спорта по лыжным гонкам, легкой атлетике, полиатлону, конькобежному спорту и пляжному волейболу.
Уже не в первый раз в забеге принимают участие воспитанники регионального центра развития спорта «Водник». В этот раз желто-зеленых представляла юношеская команда «Водник-2001».
- В ходе подготовки к новому хоккейному сезону участие в подобных легкоатлетических забегах идет на пользу и разнообразит тренировочный процесс, - рассказал тренер команды «Водник-2001» Алексей Потапенко.
По традиции первыми забег открыли воспитанники детских садов Соломбальского округа Архангельска. Они соревновались на дистанции 400м. Вслед за ним на старт вышли более взрослые участники, которым предстояло преодолеть дистанцию в 5000 м. Юных «водников» невозможно было не узнать, все они были одеты в желто-зеленые свитера.
Соломбальцы тепло приветствовали воспитанников «Водника». Всем финишировавшим сторонникам здорового образа жизни организаторы вручили памятные медали.
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