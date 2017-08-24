В столице Поморья игроки "Водника" заложили аллею хоккейной славы

8 сентября игроки команды «Водник» высадили возле центрального входа стадиона «Труд» рядом с величественными лиственницами маленькие кедры.

Кедры выбраны не случайно – это дерево символизирует силу, стойкость, мужество, верность отчизне, готовность противостоять любым бедам и невзгодам.

- Во-первых, хочу поблагодарить наших партнеров, предоставивших нам саженцы. Во-вторых хочу отметить, что посадка кедров – это первый важный шаг в создании аллеи хоккейной славы. В будущем мы планируем установить здесь информационные стенды, рассказывающие о самых ярких страницах славной истории «Водника, обустроим пешеходные дорожки и поставим красивые скамейки. Надеемся, что аллея хоккейной славы станет одним из любимых мест отдыха горожан, – рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Посадил свой кедр и легендарный архангельский хоккеист Игорь Викторович Гапанович, отмечающий в эти дни 50-летний юбилей.

- История «Водника» – это наследство и достояние нашего города, нашей области, это то, чем гордимся мы, чем будут гордиться наши дети и внуки, – отметил Игорь Гапанович.

Издревле кедр дарил человеку несоизмеримое ни с чем богатство – здоровье, физическую и духовную силу. Как говорят специалисты, плодоносить кедр начинает с 20-40-летнего возраста. Однозначно шишек дождется самый юный участник мероприятия – маленький Костя, сын начальника команды Дмитрия Минина. Он практически ровесник кедров – в этот день малышу исполнилось два года, - сообщает пресс-служба клуба "Водник".