На «Кроссе нации» в Поморье впервые будут использованы электронные табло

16 сентября Поморье присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.

Ожидается, что участие в «Кроссе нации» в нашем регионе примут более десяти тысяч человек. В этом году забег проводится в рамках празднования 80-летия со дня образования Архангельской области.

Торжественное открытие состоится в 11:45 на пересечении улицы Карла Либкнехта и набережной Северной Двины. Первый старт массового забега будет дан в 12:00. Участникам на выбор будут предложены дистанции в 1 000, 4 000 и 8 000 метров в зависимости от возраста, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.

Принять участие в стартах смогут все желающие. Награждения победителей и призеров соревнований будет проходить после каждого забега.

В этом году планируется впервые установить на финише электронное табло, чтобы каждый участник смог узнать своё время сразу после окончания забега.

Подать заявки на участие в «Кроссе Нации» можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 на 1 этаже центра развития спорта «Норд Арена» (пр. Советских Космонавтов, д. 179). Зарегистрироваться также можно в день проведения мероприятия, 16 сентября, с 10:00 до 11:00 на месте старта.

Участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования. Также необходимо предоставить справку-допуск врача, а в случае её отсутствия – расписаться в карточке участника, которая является договором страхования, подтверждая персональную ответственность за своё здоровье. После заполнения карточки каждому участнику выдается нагрудный номер.