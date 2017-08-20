Архангельский «Водник» просит федерацию вернуть Олега Пивоварова

Сегодня «Водник» оформил заявку для участия в Кубке России, который в конце сентября должен стартовать в Ульяновске и в Хабаровске.

Всего в списке было 20 игроков «Водника». Участие одного из них оргкомитет турнира не одобрил.

—Мы направили ходатайство в федерацию хоккея с мячом России с просьбой снятия дисквалификации с Олега Пивоварова. Очень надеемся, что этот вопрос будет положительно решен на ближайшем заседании дисциплинарной комиссии ФХМР, – рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

На берега Волги игроки "Водника" отправятся 10 сентября, - сообщает пресс-служба ГАУ АО «Водник».

Предварительный этап розыгрыша Кубка России пройдет с 21 по 28 сентября. Соперниками «Водника» на этой стадии соревнований будут: ульяновская «Волга», нижегородский «Старт», сыктывкарский «Строитель», кировская «Родина», красногорский «Зоркий», московское и казанское «Динамо». Все команды сыграют между собой в один круг.

По итогам этого турнира по два сильнейших клуба от Западной и Восточной групп выйдут в финальный турнир, который пройдет с 27 по 29 октября.

Полузащитник северян Глеб Потапов эту стадию соревнований проведет в составе второй российской сборной, которая будет играть в Хабаровске.