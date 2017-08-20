Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

Сразу несколько соревнований по гребле на байдарках и каноэ прошли в конце августа и начале сентября.

Третьего сентября мастер спорта международного класса Наталья Подольская, представляющая региональный центр спортивной подготовки «Поморье», завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Москве на гребном канале «Крылатское».

Накануне она же в Чехии на чемпионате мира на байдарке-двойке на дистанции 200 метров в экспериментальном составе в паре с Верой Собетовой, представляющей Омскую и Липецкую область, финишировала четвертой.

В конце августа в Воронеже прошли первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях традиционно приняли участие сильнейшие гребцы России.

Учащаяся специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по водным видам спорта им. Л.К. Соколова Маргарита Елфимова в байдарке-одиночке на дистанции 200 м пришла к финишу первой, а на дистанции 500 м финишировала со вторым результатом.