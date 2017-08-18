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Пятница, 1 сентября, 15:40
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/01/52649.html
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В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей
Дни открытых дверей, во время которых юных горожан и их родителей познакомят с работой различных секций, пройдут в девяти школах.
Подробное расписание можно посмотреть здесь.
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Главное
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