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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/01/52649.html

Спорт

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей
Дни открытых дверей, во время которых юных горожан и их родителей познакомят с работой различных секций, пройдут в девяти школах.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

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