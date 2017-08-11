«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

«Желто-зеленые» после двухлетнего перерыва примут участие в международном турнире в Швеции. «Водники» поборются за победу в турнире «ExTe Cupen», который с 19 по 21 октября пройдет в городе Юсдаль. Стоит отметить, что именно там вплоть до 2008 года проходил Кубок мира.

- Изначально мы намеревались принять участие в розыгрыше Кубка Мира и дважды запрашивали регламент соревнований у организаторов, но так его и не получили. Кроме того, нам было предложено помимо обычного взноса в 35 тысяч шведских крон для участников турнира, дополнительно заплатить 20 тысяч долларов в международную федерацию хоккея с мячом. Мы решили, что клуб лучше направит эти деньги на развитие детско-юношеского хоккея в Архангельской области, а наша команда поедет в Швецию на другой представительный турнир, - рассказал начальник команды «Водник» Дмитрий Минин.

Согласно положению организаторов соревнований в турнире примет участие восемь команд. Они будут разделены на две группы. После игр предварительного этапа состоятся полуфиналы и финал. Перед участием в международном турнире у нашей ледовой дружины запланирован тренировочный сбор на большом льду, который пройдет в крытой арене соседнего города Эдсбюн.

- Проведение сбора в Швеции является одним из важных этапов подготовки к Чемпионату России. Это дает возможность провести тренировки на большом льду в октябре и поиграть на турнире с достойными соперниками, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

На данный момент кроме «Водника» свое участие в турнире «ExTe Cupen» подтвердил еще один российский клуб – сыктывкарский «Строитель».