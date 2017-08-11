Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

27 августа, в честь празднования Дня города, более 100 новодвинцев приняли участие в массовом забеге по улицам города.

Лидеры состязания определялись по шести возрастным группам, раздельно мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки.

В итоге, среди девочек 2005 года рождения и младше, третье место у Миланы Кузьминой, второе – у Полины Виноградовой, первое – у Олеси Мезеневой. Среди мальчиков той же возрастной категории, третье – у Ильи Захарова, второе – у Ивана Захарова, первое занял Кирилл Бочкарёв.

Среди девушек и юношей 2002-2004 годов рождения, третьи места заняли Варвара Кирикович и Степан Епифанов, вторые – Милана Уткина и Алексей Гребнев, и первые – Ангелина Венедиктова и Егор Анциферов, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

Молодые люди 1998-2001 годов рождения показали следующие результаты: «бронза» у Кристины Матвейчук и Николая Чернова, «серебро» – у Надежды Зуевой и Сергея Чиркова, «золото» взяли Мария Гусева и Максим Харин.

Участники 1987-1997 годов рождения: среди женщин третье место у Надежды Василевской, второе – у Натальи Вещагиной, первое – у Дины Пахтусовой. Среди мужчин - Ильи Кузнецова, Игоря Постникова, Ивана Резника.

У спортсменов 1967-1986 годов рождения, лидирующие позиции заняли Татьяна Рукша, Анжела Якшина и Елена Мамаева, а также Сергей Трапезников, Борис Коробков и Евгений Чудаков.

Легкоатлеты 1966 года рождения и старше, ветераны спорта, места распределили следующим образом: третье – Евгений Орлов, второе – Андрей Чернов, третье – Виталий Колпачников.

Также были отмечены самый младший, трёхлетний Игорь Меньшенин, и самый старший, 76-летний Валентин Брагин, участники забега.