«Звездочка» - чемпион Архангельской области по футболу

В четвертый раз подряд чемпионом Архангельской области по футболу среди мужских команд стала северодвинская «Звездочка». Главным ее конкурентом на финальном турнире, который в минувшее воскресенье завершился в столице Поморья, был коряжемский «Химик».

К очному поединку, который завершал соревнования, оба спортколлектива подошли без потерянных очков. При этом, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей команду из города корабелов устраивала даже ничья. Несмотря на это, с первых минут матча вперед пошли футболисты «Звездочки». Увы, но их соперникам нечего было им противопоставить. Команда с юга нашего региона раз за разом допускала грубые ошибки в обороне, которые приводили к взятию ее ворот. Сначала Андрей Будеев, пробив со свободного метров с 25, застал врасплох голкипера «химиков» Алексея Тимофеева. Затем точными ударами отметились Кирилл Муравьев и Павел Терехов. Это позволило уже к концу первого тайма снять все вопросы о победителе в этом матче – 3:0.

Вторая половина встречи по большому счету превратилась в формальность. Обе команды доигрывали матч, в котором точку поставил форвард «Звездочки» Артём Шеховцов – 4:0.- Мы использовали почти все возможности для взятия ворот «Химика». Думаю, что благодаря слаженной игре и хорошей реализации своих моментов нам удалось выиграть, - сказал после матча игрок «Звездочки» Артём Шеховцов.

Бронзовым призером Чемпионата Архангельской области по футболу среди мужских команд стал северодвинский «Севмаш».По итогам Чемпионата Архангельской области его организаторы определили лучшего вратаря и игрока соревнований. Ими стали представители «Звездочки» - Илья Корнеичев и Андрей Будеев соответственно.

2 сентября в Северодвинске на стадионе «Беломорец» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Архангельской области по футболу, в котором встретятся местная «Звездочка» и команда «Уютный дом» из Архангельска.