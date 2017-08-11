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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/28/52562.html

Спорт

Чемпионат Архангельской области по футболу вышел на финишную прямую

Чемпионат Архангельской области по футболу вышел на финишную прямую
Фото пресс-службы "Водника"
25 августа на стадионе «Труд» стартовал финальный этап Чемпионата Архангельской области по футболу. Борьбу за золотые медали ведут четыре команды из Архангельска, Северодвинска и Коряжмы.

Изначально планировалось, что юг региона будет представлять два спортколлектива. Компанию коряжемскому «Химику» должна была составить команда из Вельска, но по ряду причин вельчане отказались от участия в соревнованиях. В итоге организаторам турнира пришлось искать им замену. Их место заняла команда «Автодороги» из столицы Поморья, которая на предварительном этапе заняла третье место в группе «Север».

Первыми на футбольное поле стадиона «Труд» вышло два северодвинских клуба – «Звездочка» и «Севмаш». Именно от исхода этого поединка зависела судьба того, кто сможет дальше претендовать на победу в турнире. Несмотря на то, что  на предварительном этапе соревнований оба раза сильнее оказывалась «Звездочка», очередная встреча представителей города корабелов ожидалась очень упорной.

В первом тайме обе команды сделали главный упор на игру на контратаках. В этом плане более слажено в обороне действовали футболисты «Севмаша», которым удавалось не только разрушать атаки соперника, но и из своих немногочисленных моментов у ворот «Звездочки» «выжать» максимум. Это позволило «севмашовцам» уйти на перерыв, ведя в счете – 2:1.

Во второй половине встречи игрокам «Звездочки» удалось усилить натиск на ворота «Севмаша». Что, в свою очередь, стало приводить к ошибкам в обороне последних. Дважды они нарушали правила в своей штрафной и оба раза в их ворота были назначены пенальти. Голкипер «Севмаша» Александр Черняк, которому до этого приходилось не раз выручать своих одноклубников, в эти моменты был бессилен. В итоге за 15 минут до завершения основного времени матча «Звездочка» выигрывала – 4:2. Хотя футболистам «Севмаша» удалось сократить разрыв в счете до минимума – 4:3, но чтобы сделать его равным им не хватило ни времени, ни сил.Во втором матче первого тура борьбы не получилось. Многолетний лидер областного футбола – коряжемский «Химик» разгромил архангельскую команду «Автодороги» - 6:0.

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