Чемпионат Архангельской области по футболу вышел на финишную прямую

25 августа на стадионе «Труд» стартовал финальный этап Чемпионата Архангельской области по футболу. Борьбу за золотые медали ведут четыре команды из Архангельска, Северодвинска и Коряжмы.

Изначально планировалось, что юг региона будет представлять два спортколлектива. Компанию коряжемскому «Химику» должна была составить команда из Вельска, но по ряду причин вельчане отказались от участия в соревнованиях. В итоге организаторам турнира пришлось искать им замену. Их место заняла команда «Автодороги» из столицы Поморья, которая на предварительном этапе заняла третье место в группе «Север».

Первыми на футбольное поле стадиона «Труд» вышло два северодвинских клуба – «Звездочка» и «Севмаш». Именно от исхода этого поединка зависела судьба того, кто сможет дальше претендовать на победу в турнире. Несмотря на то, что на предварительном этапе соревнований оба раза сильнее оказывалась «Звездочка», очередная встреча представителей города корабелов ожидалась очень упорной.

В первом тайме обе команды сделали главный упор на игру на контратаках. В этом плане более слажено в обороне действовали футболисты «Севмаша», которым удавалось не только разрушать атаки соперника, но и из своих немногочисленных моментов у ворот «Звездочки» «выжать» максимум. Это позволило «севмашовцам» уйти на перерыв, ведя в счете – 2:1.

Во второй половине встречи игрокам «Звездочки» удалось усилить натиск на ворота «Севмаша». Что, в свою очередь, стало приводить к ошибкам в обороне последних. Дважды они нарушали правила в своей штрафной и оба раза в их ворота были назначены пенальти. Голкипер «Севмаша» Александр Черняк, которому до этого приходилось не раз выручать своих одноклубников, в эти моменты был бессилен. В итоге за 15 минут до завершения основного времени матча «Звездочка» выигрывала – 4:2. Хотя футболистам «Севмаша» удалось сократить разрыв в счете до минимума – 4:3, но чтобы сделать его равным им не хватило ни времени, ни сил.Во втором матче первого тура борьбы не получилось. Многолетний лидер областного футбола – коряжемский «Химик» разгромил архангельскую команду «Автодороги» - 6:0.