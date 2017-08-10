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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/26/52542.html

Спорт

Архангельские спортсменки участвуют в юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу

Архангельские спортсменки участвуют в юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу
Вчера в Казани стартовал юношеский Чемпионат Европы по пляжному волейболу. В составе сборной команды России участие в соревнованиях принимают воспитанницы архангельской ДЮСШ №1 Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова.

В соревнованиях принимают участие 32 команды из различных стран Европы. Архангельским волейболисткам Кристине Кукушкиной и Елизавете Лудковой, для которых юношеский Чемпионат Европы является первым международным турниром в спортивной  карьере, в группе предстоят игры с командами из Испании и Беларуси.

Вчера уже состоялся первый турнир с командой Чехии. Матчи чемпионата Европы U-18 продолжаются сегодня, и в них определятся все участники плей-офф. Турнир в Казани завершился 27 августа. Следить за результатами матчей можно в группе «Волейбол в Архангельской области».

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