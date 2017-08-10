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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/21/52439.html

Спорт

Турнир по мини-футболу «Согласие» прошел на стадионе «Труд»

Турнир по мини-футболу «Согласие» прошел на стадионе «Труд»
Фото пресс-службы центра развития спорта "Водник"
Накануне на стадионе "Труд" в Архангельске прошел турнир по мини-футболу, посвященный Всероссийскому Дню дворового спорта. В этот раз сильнейших выявляли сразу в четырех возрастных группах: 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет.

Постоянными участниками турнира являются воспитанники Архангельской воспитательной колонии.- Мы всегда стараемся принимать участие в подобных турнирах. Для ребят это является хорошим стимулом для работы над собой, - сказал начальник воспитательного отдела ФКУ Архангельской воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области Андрей Гусев.

Стоит отметить, что воспитанники исправительного учреждения на футбольное поле вышли в спортивной форме, которая была подарена колонии игроками команды «Водник». Ребятам удалось дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступили будущем бронзовому призеру соревнований – дублю «Северной Двины». Победеителем в старшей возрастной группе, не потерпев ни одного поражения по ходу турнира, стала команда «29». В финале в напряженной борьбе им удалось обыграть соперников из «Dream team» - 2:1. В состав последних было несколько игроков «молодежки» «Водника».

- Участие в подобных турнирах оказывает благоприятное воздействие на развитие ребят, как спортсменов. Чем больше они принимают участие в соревнованиях по игровым видам спорта, тем лучше. Подготовка к новому хоккейному сезону приобретает более насыщенный характер, - отметил главный тренер дубля «Водника» Олег Батов.Победители и призеры турнира:

Возрастная группа 11-13 лет: 1 место – «Двинские», 2 место – «Юнайтед», 3 место – «Молния».

Возрастная группа 14-15 лет: 1 место – «Old school», 2 место – «Алмаз», 3 мест – «Атлант».

Возрастная группа 16-17 лет: 1 место - «Альянс», 2 место – «Север», 3 место – «Кобра».

Возрастная группа старше 18 лет: 1 место – «29», 2 место – «Dream team», 3 место «Северная Двина-2».

Поздравляем победителей и призеров с заслуженными наградами!

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