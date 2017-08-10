Хоккеисты «Водника» поздравили ветерана спорта

Накануне в Архангельске прошел турнир по настольному теннису, посвящённый 70-летию Бориса Пахомова.

На протяжении всего своего жизненного пути он является сторонником активного образа жизни. Несмотря на цифры в паспорте он до сих пор в составе команды «Портовик» является постоянным участником различных областных соревнований по хоккею с мячом, становясь их победителем и призером. В прошлом сезоне, во многом благодаря его инициативе, сборная Поморья приняла участие в Кубке мира среди ветеранов, который прошел в финском городе Лаппенранта.

Юбиляру удалось собрать сразу четыре поколения игроков «Водника»: от «молодежки» до ветеранов команды, которые между собой выявили сильнейшего.

- «Водник» является одним из главных брендов Архангельской области. Здорово, что хоккеисты в своем напряженном графике тренировок нашли время, чтобы принять участие в этих соревнованиях, - поделился своими впечатлениями Борис Пахомов.

В свободное от русского хоккея время Борис Иванович отдает предпочтение настольному теннису, футболу и гиревому спорту.- В нашей области не так много людей, которые активно занимаются сразу несколькими видами спорта. Это является достойным примером для подражания молодому поколению, - отметил в поздравительной речи начальник команды «Водник» Дмитрий Минин.

В напряженной сетке турнира в решающем поединке встретились два Александра: форвард желто-зеленых Александр Антонов и ветеран команды Александр Синицын. В упорной борьбе верх взяла молодость – 2:0. В напряженном матче за третье место встретились сегодняшний именинник Сергей Калинин и наставник молодежки «Водника» Олег Батов. Только в этот раз победа досталась ветерану архангельского клуба – 2:0.

Всем участникам турнира были подарены памятные призы, а юбиляр пожелал нашим хоккеистам красивой игры и ярких побед в новом хоккейном сезоне, - сообщает пресс-служба центра развития спорта "Водник".