Финальный матч вышел не менее напряжённым: дошло до пенальти. В итоге команда трудников обыграла хозяев поля со счётом 2:1.

Победителя и участников турнира поздравили заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и глава МО «Сельское поселение Соловецкое» Евгений Тютюков.