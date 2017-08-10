На Соловках прошел футбольный турнир В соревнованиях приняли участие две сборные Соловков молодого и старшего возрастов, команда летней школы САФУ и трудников Спасо-Преображенского монастыря. В стыковых матчах победили трудники и молодёжная сборная Соловков: обе команды обыграли соперников со счётом 2:0. Сборная старшего поколения соловчан разгромила студентов САФУ со счётом 5:0 и завоевала третье место. Финальный матч вышел не менее напряжённым: дошло до пенальти. В итоге команда трудников обыграла хозяев поля со счётом 2:1. Победителя и участников турнира поздравили заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и глава МО «Сельское поселение Соловецкое» Евгений Тютюков. Нашли ошибку? Выделите текст,

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