На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»

Еще в феврале текущего года на Соловках была организована детская спортивная команда по хоккею с мячом.

В нее принимались ребята в возрасте до 14 лет. В секцию даже записались три девочки. На хоккейном корте была установлена теплая раздевалка, проведена музыка, «Водник» изыскал средства и открыл ставку тренера.

- Мы ставим задачу популяризации и возрождения хоккея с мячом во всех уголках Архангельской области. Как известно, будущие достижения главной команды Поморья по хоккею с мячом напрямую зависят от того, насколько успешно развивается массовый детский спорт. Мы прилагаем немалые усилия, чтобы вернуть детей на хоккейные площадки как в Архангельске, так и в других муниципалитетах, - рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

- Атмосфера в команде дружная, что помогает на тренировках легче усваивать упражнения и переносить физические нагрузки – рассказывает тренер команды Андрей Постнов. - На данный момент все ребята выполняют комплекс упражнений на ловкость, скорость (взрывную и на выносливость), технику владения мячом (прием, передача, бросок), тактические навыки (игра в обороне, подстраховка, командные действия в нападении, прессинг, умение выбрать позицию на площадке). Отдельные упражнения на растяжку выполняет наш молодой (8 лет), но очень перспективный голкипер. Также несколько раз в неделю в тренировочный процесс добавляются другие игровые виды спорта - баскетбол, гандбол и футбол. На сегодняшний день занятия проводятся 4-5 раз в неделю, что сопоставимо с количеством занятий в хоккейных спортивных школах.

Символично, что в этом году ребятами было принято очень важное решение - в честь 75-летия образования Соловецкой школы юнг дать команде новое название - «Юнги».