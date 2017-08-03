Спортсменки из Архангельска победили на первенстве России по пляжному волейболу

В Анапе прошло первенство России по пляжному волейболу. Архангельские спортсменки Кукушкина Кристина и Лудкова Елизавета стали победителями первенства в своей возрастной категории.

Девушки улучшили свой прошлогодний результат - в 2016 году они были серебряными призерами первенства России.

В финале девушки встретились с командой Санкт-Петербурга и одержали победу со счетом 2:0 (вторая партия закончилась со счетом 27 : 25).

С 17 августа Кристина и Елизавета продолжат подготовку к первенству Европы по пляжному волейболу среди команд до 18 лет, которое будет проходить в конце августа в Казани.

В составе юниорской сборной России наши девушки будут третьей и самой младшей парой, - сообщает пресс-служба городской администрации.