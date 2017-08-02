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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/16/52375.html

Спорт

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО
Приказом Министерства спорта САФУ наделен правом по оценке выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Для оценки выполнения нормативов на базе университета откроется Центр тестирования ГТО. Пройти тестирование смогут не только студенты и преподаватели университета, но и все желающие.Напоминаем, в июне 2016 года в САФУ проходила Всероссийская школа-семинар «Развитие спорта в студенческой среде. Комплекс ГТО», в рамках которого состоялось заседание круглого стола, вебинар и лекции.

В ходе школы-семинара обсуждали вопросы развития физической культуры и спорта в студенческой среде. Кроме того, у гостей форума была возможность принять участие в «Зарядке с чемпионом» и сдать нормы ГТО.

В ноябре прошлого года в университете прошли курсы повышения квалификации по подготовке судей для тестирования комплекса ГТО. На занятиях слушатели познакомились с историей развития ГТО, нормами тестирования, научились работать с электронной базой данных, - сообщает пресс-служба САФУ.

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