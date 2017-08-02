Новости дня

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО

В Красноборске прокурор добился блокировки сайта с электроудочками

Фестиваль огня «Маяки» в селе Заостровье посетило более 500 человек

В Вельском районе дотла сгорел двухэтажный дом

Мобильная версия 16+

Среда, 16 августа, 19:23

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/16/52370.html

Спорт

В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу

В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу
Фото пресс-службы центра развития спорта "Водник"
На поле стадиона «Труд» вышли команда «Севмаш» из города корабелов и архангельская дружина «Уютный дом».

Со слов представителя областной федерации футбола Александра Быковского, явным фаворитом встречи считались северодвинские футболисты, которые дважды в ходе Чемпионата области в зоне «Север» обыграли оппонентов, причём недавний матч в Северодвинске завершился полным разгромом «Уютного Дома» со счётом 7:2.

В этот раз на протяжении первого тайма соперники присматривались друг к другу, итогом чему стала нулевая ничья. Надо сказать, что архангелогородцы выглядели достаточно уверенно и не чурались грозного оппонента. Эта уверенность материализовалась после перерыва в забитый гол. Пропущенный мяч вынудил северодвинцев «проснуться» и начать играть более активно. И вот, когда гости сравняли счёт, болельщикам на мгновение показалось, что сейчас они «дожмут» соперника. Но не тут-то было. Архангельские футболисты отыскали нужные резервы и «добили» «Севмаш» двумя точными «выстрелами».

Итоговый счет матча -3:1.

Финал Кубка области по футболу состоится в субботу 2 сентября в Северодвинске на стадионе «Звездочка». Архангелогордцам будут противостоять хозяева поля, которые в начале августа в полуфинале уверенно обыграли команду «Автодороги» 12:3. Начало встречи в 15.15, - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».

Сегодня 13:44

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной табличкиСегодня 14:30
3 комментария

В Поморье срок добычи горбуши продлили до середины сентябряСегодня 09:51

16 августа в Поморье ожидается переменная облачность и туманСегодня 08:41

80 лучших людей Архангельской области: Тыко ВылкаВчера 18:02
1 комментарий

В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный Вчера 15:09
1 комментарий

Спорт

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТОСегодня 17:40

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"Вчера 10:22

Фанаты "Водника" объединились в клуб13 августа 2017 15:25

В Котласе пройдёт большой спортивный праздник12 августа 2017 12:26

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник11 августа 2017 08:58

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Фестиваль огня «Маяки» в селе Заостровье посетило более 500 человек

В Мезенском районе ведутся работы по очистке ручья Кузнецов

Вторыгина: Борьба с «группами смерти» будет вестись на основании нового закона

В Поморье появятся танцевальные студии для пожилых людей

В субботу в Архангельске будет ограничено движение транспорта

Юрков поддержал инициативу «Единой России» о проверке обращений обманутых дольщиков

Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

В Красноборске прокурор добился блокировки сайта с электроудочками

В Вельском районе дотла сгорел двухэтажный дом

За полгода в Поморье более двухсот большегрузов шли с превышением веса

В Вельске нетрезвый участник ДТП пытался скрыться с места происшествия

В Котласском районе автомобиль вылетел в кювет: два человека пострадали

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

Фанаты "Водника" объединились в клуб

В Котласе пройдёт большой спортивный праздник

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru