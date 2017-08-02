В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу

На поле стадиона «Труд» вышли команда «Севмаш» из города корабелов и архангельская дружина «Уютный дом».

Со слов представителя областной федерации футбола Александра Быковского, явным фаворитом встречи считались северодвинские футболисты, которые дважды в ходе Чемпионата области в зоне «Север» обыграли оппонентов, причём недавний матч в Северодвинске завершился полным разгромом «Уютного Дома» со счётом 7:2.

В этот раз на протяжении первого тайма соперники присматривались друг к другу, итогом чему стала нулевая ничья. Надо сказать, что архангелогородцы выглядели достаточно уверенно и не чурались грозного оппонента. Эта уверенность материализовалась после перерыва в забитый гол. Пропущенный мяч вынудил северодвинцев «проснуться» и начать играть более активно. И вот, когда гости сравняли счёт, болельщикам на мгновение показалось, что сейчас они «дожмут» соперника. Но не тут-то было. Архангельские футболисты отыскали нужные резервы и «добили» «Севмаш» двумя точными «выстрелами».

Итоговый счет матча -3:1.

Финал Кубка области по футболу состоится в субботу 2 сентября в Северодвинске на стадионе «Звездочка». Архангелогордцам будут противостоять хозяева поля, которые в начале августа в полуфинале уверенно обыграли команду «Автодороги» 12:3. Начало встречи в 15.15, - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».