Новости дня

В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка

В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину

На улицах Цигломени зажгутся новые фонари

Мобильная версия 16+

Вторник, 15 августа, 20:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/15/52338.html

Спорт

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"
Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь игр предварительного этапа Кубка России.

В нем примут участие 15 команд, разделенные на две группы по территориальному принципу. Матчи ледовых дружин с европейской части страны пройдут в Ульяновске, а сибиряки сыграют в Хабаровске. Оба турнира пройдут с 21 по 28 сентября, сообщает пресс-служба ГАУ АО «Водник». 

Соперниками «Водника» на этой стадии соревнований будут: ульяновская «Волга», нижегородский «Старт», сыктывкарский «Строитель», кировская «Родина», красногорский «Зоркий», московское и казанское «Динамо». 

В Восточной группе среди клубных команд появилась вторая российская сборная. Кто войдет в ее состав организаторы турнира не сообщают.

Все команды сыграют между собой в один круг. По итогам этого турнира по два сильнейших клуба от Западной и Восточной групп выйдут в финальный турнир, который пройдет с 27 по 29 октября. 

Календарь игр составлен таким образом, что архангелгородцы в первых матчах встретятся со своими главными конкурентами на обладание двумя заветными путевками – ульяновской «Волгой» и нижегородским «Стартом». 

Вслед за ними соперниками северян будет дебютант класса сильнейших – сыктывкарский «Строитель» и столичное «Динамо». Эти поединки тоже не будут легкой прогулкой для наших земляков – год назад именно москвичи стали непреодолимым барьером для «водников» на пути к полуфиналу Кубка России.

Календарь игр:

  • 21 сентября (четверг) «Волга» – «Водник»
  • 22 сентября (пятница) «Водник» – «Старт»
  • 23 сентября (суббота) «Строитель» – «Водник»
  • 24 сентября (воскресенье) «Водник» – «Динамо-Москва»
  • 26 сентября (вторник) «Родина» – «Водник»
  • 27 сентября (среда) «Динамо-Казань» – «Водник»
  • 28 сентября (четверг) «Водник» – «Зоркий»
Сегодня 10:22

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Тыко ВылкаСегодня 18:02

В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный Сегодня 15:09
1 комментарий

Перемены наступили. Но от них не легчеСегодня 10:25
10 комментариев

15 августа в Поморье пройдут небольшие дождиСегодня 09:01

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского районаВчера 13:58
3 комментария

Спорт

Фанаты "Водника" объединились в клубПозавчера 15:25

В Котласе пройдёт большой спортивный праздник12 августа 2017 12:26

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник11 августа 2017 08:58

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе8 августа 2017 10:50

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"5 августа 2017 14:45

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка

На улицах Цигломени зажгутся новые фонари

Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проекты

Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодня

Третья летняя школа САФУ-ВШЭ будет посвящена Соловкам

Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом

В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину

В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителей

В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный

В Котласе прокуратура обнаружила нарушения при перевозке почтовой корреспонденции

Фанаты "Водника" объединились в клуб

В Котласе пройдёт большой спортивный праздник

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru