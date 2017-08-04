На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь игр предварительного этапа Кубка России.

В нем примут участие 15 команд, разделенные на две группы по территориальному принципу. Матчи ледовых дружин с европейской части страны пройдут в Ульяновске, а сибиряки сыграют в Хабаровске. Оба турнира пройдут с 21 по 28 сентября, сообщает пресс-служба ГАУ АО «Водник».

Соперниками «Водника» на этой стадии соревнований будут: ульяновская «Волга», нижегородский «Старт», сыктывкарский «Строитель», кировская «Родина», красногорский «Зоркий», московское и казанское «Динамо».

В Восточной группе среди клубных команд появилась вторая российская сборная. Кто войдет в ее состав организаторы турнира не сообщают.

Все команды сыграют между собой в один круг. По итогам этого турнира по два сильнейших клуба от Западной и Восточной групп выйдут в финальный турнир, который пройдет с 27 по 29 октября.

Календарь игр составлен таким образом, что архангелгородцы в первых матчах встретятся со своими главными конкурентами на обладание двумя заветными путевками – ульяновской «Волгой» и нижегородским «Стартом».

Вслед за ними соперниками северян будет дебютант класса сильнейших – сыктывкарский «Строитель» и столичное «Динамо». Эти поединки тоже не будут легкой прогулкой для наших земляков – год назад именно москвичи стали непреодолимым барьером для «водников» на пути к полуфиналу Кубка России.

Календарь игр: