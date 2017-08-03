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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/13/52313.html
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Фанаты "Водника" объединились в клуб
Активисты-болельщики выступили с предложением объединиться, чтобы быть ближе к команде, в течение сезона действовать организованно, проводить совместные встречи, выезды на игры «Водника» в другие города.
— «Водник» — это команда с богатейшей историей. Игроки, тренеры, болельщики, работники нашего учреждения являются частью нашей хоккейной дружины. Игру команды сложно представить без кого-то из них. Мы с радостью поддержали инициативу создания фан-клуба. Эта идея также нашла поддержку у правительства Архангельской области, которое уделяет самое пристальное внимание развитию физкультуры и спорта в нашем регионе. Со своей стороны обещаю, что региональный центр развития спорта «Водник» будет создавать максимально комфортные условия для наших болельщиков на стадионе «Труд», а также оказывать посильное содействие фан-клубу «Водник», — отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.
Первые члены фан-клуба стали обладателями карты болельщика жёлто-зелёных. Ее наличие даёт любителям хоккея с мячом право на скидку в клубном магазине «Фан Водник», при покупке абонемента. Также руководители фан-клуба обещали помощь в организации поездок на матчи «Водника» в другие города, сообщает Регион29.
— Стоимость этой карты всего 200 рублей. В дальнейшем ежемесячно мы будем собирать членские взносы — 100 рублей. Все собранные средства пойдут на производство флагов и баннеров объединения, а также организацию выезда в другие города. Первый из них мы планируем в Ульяновск на несколько матчей Кубка России, — рассказал инициатор создания фан-клуба «Водник» Евгений Бучельников.
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