В Котласе пройдёт большой спортивный праздник

В Котласе соберутся команды со всех районов Архангельской области. Соревнование пройдет по программе «Суперспринт».

— Наш коллектив День физкультурника всегда отмечает соревнованием, а тут – двойной праздник, – рассказывает руководитель котласского клуба любителей спортивного плавания «Дельфин» Дмитрий Вьюхин. – Триатлон – это когда один человек плывет, потом садится на велосипед, потом бежит. В этом году будет самая короткая из официально существующих в триатлоне дистанций – «Суперспринт». Но мы решили сделать ее сложной – бег и велогонки будут проходить по проселочной дороге. Плавание по Северной Двине – 350 метров, велосипед – десять километров, бег – три километра.

Соревнования состоятся в личном и командном зачете. По словам Дмитрия, немногие лично готовы пройти триатлон, а в команде желающих гораздо больше. Об этом пишет портал "Правда Севера".

— Команда из трех человек – один плывет, второй — на велосипеде, третий бежит. Это называется триатлонная эстафета. Мероприятие зрелищное, болельщиков всегда бывает очень много, посмотреть есть на что, – объясняет Дмитрий Вьюхин, – У нас недавно прошло соревнование – заплыв на десять километров по Северной Двине. Участвовало 17 человек из Архангельска, Коряжмы, Северодвинска, Вельска, Октябрьского. Все молодцы, все доплыли, водичка была свежая.

На триатлон заявилось пока десять «личников» и десять команд из разных районов области. Организовывает соревнование клуб «Дельфин» совместно со спорткомитетом и Федерацией плавания юга Архангельской области. Коммерческие структуры помогают со столами, музыкой, атрибутикой, техникой для подготовки трассы.

Победителей ждут грамоты, медали и призы от спонсоров.