В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник

Праздник начнется 12 августа в 10:00 на стадионе "Труд" с парада спортсменов, ветеранов спорта, любителей здорового образа жизни. Окунуться в атмосферу позитива поможет и танцевальный флешмоб, который проведут с участниками и гостями мероприятия преподаватели «Танцевальной платформы».

Почетной гостьей спортивного праздника станет участница летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарья Вдовина. Вместе с руководителями области и города она откроет мероприятие и проведет автограф-сессию для всех желающих.

На стадионе «Труд» разместится большая зона для игр, конкурсов и семейной эстафеты. Не будет забыта и молодежь, для которой будут организованы соревнования по игре FIFA-2016 на игровых приставках, гонки на беговелах, катания на лонгбордах, выступления роллеров.

День физкультурника в Архангельске проходит под девизом «Спорт для всех». Люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в игре в бочче на отдельной площадке, организованной центром развития адаптивного спорта, а также в общих активностях праздника.

Запланированы также открытые занятия по теннису, функциональные тренировки и хатха-йога от фитнес-клуба «Палестра», для малышей – детская площадка, аквагрим и батуты.

На специальных презентационных площадках горожане смогут получить информацию о возможностях занятий физкультурой и спортом в ДЮСШ, спортивных учреждениях и клубах, получить консультацию по здоровому питанию или измерить артериальное давление в «городке здоровья».

Вход на праздник свободный, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.