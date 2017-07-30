Новости дня

Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

Областное телевидение: информационный «долгострой» обретает каркас

В Устьянском районе задержан злоумышленник, 17 лет назад совершивший страшное преступление

В Онежском районе произошёл пожар в продуктовом магазине

Мобильная версия 16+

Пятница, 11 августа, 11:19

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/11/52280.html

Спорт

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник
Праздник начнется 12 августа в 10:00 на стадионе "Труд" с парада спортсменов, ветеранов спорта, любителей здорового образа жизни. Окунуться в атмосферу позитива поможет и танцевальный флешмоб, который проведут с участниками и гостями мероприятия преподаватели «Танцевальной платформы».

Почетной гостьей спортивного праздника станет участница летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарья Вдовина. Вместе с руководителями области и города она откроет мероприятие и проведет автограф-сессию для всех желающих.

На стадионе «Труд» разместится большая зона для игр, конкурсов и семейной эстафеты. Не будет забыта и молодежь, для которой будут организованы соревнования по игре FIFA-2016 на игровых приставках, гонки на беговелах, катания на лонгбордах, выступления роллеров.

День физкультурника в Архангельске проходит под девизом «Спорт для всех». Люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в игре в бочче на отдельной площадке, организованной центром развития адаптивного спорта, а также в общих активностях праздника. 

Запланированы также открытые занятия по теннису, функциональные тренировки и хатха-йога от фитнес-клуба «Палестра», для малышей – детская площадка, аквагрим и батуты.

На специальных презентационных площадках горожане смогут получить информацию о возможностях занятий физкультурой и спортом в ДЮСШ, спортивных учреждениях и клубах, получить консультацию по здоровому питанию или измерить артериальное давление в «городке здоровья». 
Вход на праздник свободный, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Сегодня 08:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Областное телевидение: информационный «долгострой» обретает каркасСегодня 10:18

11 августа в Поморье сохранится теплая погодаСегодня 08:54

80 лучших людей Архангельской области: Алексей ШонбинВчера 17:20
2 комментария

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку ГринаВчера 14:02

В Архангельской области проходит чемпионат России «Лесоруб 21 века» Вчера 10:11

Спорт

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе8 августа 2017 10:50

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"5 августа 2017 14:45

Северодвинск готовится к Дню физкультурника5 августа 2017 12:06

В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов5 августа 2017 11:00

В Северодвинске появится новая спортивная площадка3 августа 2017 13:39
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Областное телевидение: информационный «долгострой» обретает каркас

11 августа в Поморье сохранится теплая погода

На Чумбаровке создадут литературный сквер

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку Грина

Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России

Около 270 тыс. фильмов и сериалов заказали пользователи "интерактивного ТВ" от "Ростелекома" на Северо-Западе во втором квартале 2017 года

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

В Устьянском районе задержан злоумышленник, 17 лет назад совершивший страшное преступление

В Онежском районе произошёл пожар в продуктовом магазине

В центре Архангельска убита бездомная женщина

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

В "Секретном месте" Соломбалы произошёл пожар

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

Северодвинск готовится к Дню физкультурника

В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа

В Архангельске открылась выставка «Индустриальный Север»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru