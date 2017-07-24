Начало мероприятия 12 августа в 10.45. Подробности в группе «Скандинавская ходьба в Архангельске «Go to walk».
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Вторник, 8 августа, 11:18
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/08/52221.html
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Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе
Желающих выступить в качестве учеников или инструкторов просят сообщить организаторам. Новички могут прибрести палки с символикой клуба.
Начало мероприятия 12 августа в 10.45. Подробности в группе «Скандинавская ходьба в Архангельске «Go to walk».
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