В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов

Няндомская общественная организация «Рука в руке» (содружество детей с ограниченными возможностями здоровья и взрослых)получила грант в размере 273 тысячи рублей. Эти средства будут направлены на обустройство уличной спортивной площадки для детей-инвалидов.

—Наша некоммерческая организация сотрудничает с Няндомской коррекционной школой. Мы пишем проекты, участвуем в областных конкурсах, получаем поддержку из регионального бюджета. Президентский грант мы выигрываем второй раз. Первый проект, который нашел федеральную поддержку, был написан в 2005 году, – рассказала автор проекта Светлана Быкова.

Проект «Я сумею, я смогу» направлен на обустройство спортивной площадки на территории Няндомской коррекционной школы. Здесь появятся уличные спортивные тренажеры и территория для игры в бочче, - сообщает пресс-служба правительства области.

—Бочче – очень интересна для детей, которые передвигаются в инвалидных колясках. Дети нашей школы её любят и даже достигли определенных успехов в ней, завоевывая призовые места на спортивных соревнованиях в Архангельской области, – пояснила Светлана Быкова.