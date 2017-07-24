В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

Расписание матчей турнира «Кожаный мяч-2017» на 5 августа:
14:30 - Флагман Юн - РябаТим 15:00 - Торпедо - Викинги 15:30 - Флагман Юн - Метеор 16:00 - Викинги - Строитель 16:30 - РябаТим - Метеор 17:00 - Строитель - Торпедо
Расписание матчей (полуфиналы) турнира «Кожаный мяч-2017» на 6 августа:
15:30 - 1 место группы А - 2 место группы В16:00 - 2 место группы А - 1 место группы В
Финальные матчи турнира «Кожаный мяч-2017»пройдут 12 августа с 11.00 на стадионе «Двина» ФОК АО «БЫТ» в рамках спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника.