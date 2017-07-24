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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/08/05/52182.html

Спорт

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
5 и 6 августа на поле для мини-футбола детской юношеской спортивной школы (ул. Ворошилова, д. 24) пройдут игры первенства города по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2017». В соревнованиях примут участие 6 взрослых команд и 2 команды младшей возрастной категории.

Расписание матчей турнира «Кожаный мяч-2017» на 5 августа:
 14:30 - Флагман Юн - РябаТим 15:00 - Торпедо - Викинги 15:30 - Флагман Юн - Метеор  16:00 - Викинги - Строитель 16:30 - РябаТим - Метеор 17:00 - Строитель - Торпедо


Расписание матчей (полуфиналы) турнира «Кожаный мяч-2017» на 6 августа:
15:30  - 1 место группы А - 2 место группы В16:00 -  2 место группы А - 1 место группы В

Финальные матчи турнира «Кожаный мяч-2017»пройдут 12 августа с 11.00 на стадионе «Двина» ФОК АО «БЫТ» в рамках спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника.

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