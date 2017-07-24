В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч" Фото пресс-службы администрации Новодвинска 5 и 6 августа на поле для мини-футбола детской юношеской спортивной школы (ул. Ворошилова, д. 24) пройдут игры первенства города по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2017». В соревнованиях примут участие 6 взрослых команд и 2 команды младшей возрастной категории. Расписание матчей турнира «Кожаный мяч-2017» на 5 августа:

14:30 - Флагман Юн - РябаТим 15:00 - Торпедо - Викинги 15:30 - Флагман Юн - Метеор 16:00 - Викинги - Строитель 16:30 - РябаТим - Метеор 17:00 - Строитель - Торпедо





Расписание матчей (полуфиналы) турнира «Кожаный мяч-2017» на 6 августа:

15:30 - 1 место группы А - 2 место группы В16:00 - 2 место группы А - 1 место группы В



Финальные матчи турнира «Кожаный мяч-2017»пройдут 12 августа с 11.00 на стадионе «Двина» ФОК АО «БЫТ» в рамках спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника. Нашли ошибку? Выделите текст,

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