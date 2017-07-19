В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

30 июля на пляже Северной Двины близ Вечного огня собрались более двух сотен участников. На фестиваль прибыли не только архангелогородцы, но и гости из Ярославля, Дубны, Москвы, Ухты, Коми и многих других.

Приятным событием стали игры во вновь введенной в Фестивале сетке «Семья», где сыграли 10 семейных пар из детей и их родителей. Места в данной сетке распределились следующим образом.

1 место Василий Баринов, Мария Баринова (дочь). Северодвинск

2 место Игорь Гичкин, Даниил Гичкин (сын). Архангельск

3 место Сергей Неманов, Денис Неманов (сын). Архангельск

Упорная борьба шла в сетке «Спонсоры», где выступали команды спонсоров, строителей, депутатов областного собрания и администрации города Архангельска. Самой жаркой стала игра за первое место между представителями администрации города Архангельска и депутатами областного собрания. Итогом стала победа администрации города Архангельска, депутаты облсобрания заняли второе место, а третье – строители.

Несколько предыдущих фестивалей золото в сетке «Мужчины» доставалось иногородним командам, однако в этом году первое место заняла команда «Галактика» из Архангельска Егор Курешов и Игорь Широкий. Они обыграли двукратных золотых призеров Фестиваля пляжного волейбола в Архангельске Максима Худяева и Максима Полякова из Ухты. Третье место взяла команда «Строй Центр» – Дмитрий Журавлев и Игорь Арсентьев из Архангельска.

—Мы особо не тренировались, только один день накануне, – рассказал золотой призер Восьмого Фестиваля пляжного волейбола Егор Курешов. – Везение и плюсом хорошая физическая форма дали нам хороший задел. Наши соперники из Ухты немного подустали к финалу, мы сделали хороший отрыв в очках и уже не отдали победу.

В сетке «Женщины» места распределились следующим образом.

1 место Елизавета Лудкова, Кристина Кукушкина. Архангельск.

2 место Екатерина Свистунова, Светлана Крупская. Дубна.

3 место Любовь Бугаец, Галина Чулкова. Северодвинск.

—Мы поражены уровнем организации Фестиваля, подарками и призами, – отметила серебряный призер Фестиваля Екатерина Свистунова. – Вдобавок уровень игры девочек нас тоже приятно удивил. Мы мечтали встретиться в финале с Любовью Бугаец и Галиной Чулковой – уж очень слаженная, сильная и интересная у них игра. Достойные соперницы.

В сетке «Ветераны» золото у Евгения Ляховского (Северодвинск) и Антона Стрижова (Архангельск), серебро у Константина Крупина и Михаила Афонина из Северодвинска, а бронза – у Олега Кононова и Артема Ануфриева (Архангельск), - пишет портал "Правда Севера".