Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира Фото регионального агентства по спорту В квалификации байдарка-двойка на дистанции 1000 метров вместе с Дмитрием Петайкиным из Санкт-Петербурга Илья Ситников пришел к финишу вторым. Также северянин выполнил норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Состязания по гребле на байдарках и каноэ проходили в Румынии с 24 по 31 июля. Нашли ошибку? Выделите текст,

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