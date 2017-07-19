Также северянин выполнил норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Состязания по гребле на байдарках и каноэ проходили в Румынии с 24 по 31 июля.
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Понедельник, 31 июля, 19:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/31/52083.html
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Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира
Фото регионального агентства по спорту
В квалификации байдарка-двойка на дистанции 1000 метров вместе с Дмитрием Петайкиным из Санкт-Петербурга Илья Ситников пришел к финишу вторым.
Также северянин выполнил норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Состязания по гребле на байдарках и каноэ проходили в Румынии с 24 по 31 июля.
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