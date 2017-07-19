Новости дня

Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы

В Архангельске баржа с лесом врезалась в Кузнечевский мост

В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Мобильная версия 16+

Понедельник, 31 июля, 19:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/31/52083.html

Спорт

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира
Фото регионального агентства по спорту
В квалификации байдарка-двойка на дистанции 1000 метров вместе с Дмитрием Петайкиным из Санкт-Петербурга Илья Ситников пришел к финишу вторым.

Также северянин выполнил норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Состязания по гребле на байдарках и каноэ проходили в Румынии с 24 по 31 июля.

Сегодня 11:23

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

На помощь селу Карпогоры, пострадавшему от стихии, брошены все ресурсыСегодня 13:13

Депутат Константин Яковлев находится под подпиской о невыездеСегодня 09:59

В последний день июля в Поморье вновь пройдут ливниСегодня 07:40

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводникиВчера 18:43
5 комментариев

В Поморье объявлено штормовое предупреждениеВчера 16:42

Спорт

На Соловках проходит парусная регатаВчера 19:28

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации28 июля 2017 12:42

Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии27 июля 2017 13:52

В Архангельске пройдёт Фестиваль по пляжному волейболу27 июля 2017 11:39

На Соловках пройдет турнир по футболу26 июля 2017 11:11

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангелогородцы предлагают вернуть зенитку в сквер Победы

Парк аттракционов «Потешный двор» устроил для детей праздник непослушания

На помощь селу Карпогоры, пострадавшему от стихии, брошены все ресурсы

В Архангельске открылся фестиваль духовых орекстров "Дирекцион - Норд"

В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл Поморский фестиваль

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

В Архангельске баржа с лесом врезалась в Кузнечевский мост

В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя

В Каргопольском районе мужчина спас квартиру соседей от пожара

В Архангельске на месте ликвидированной свалки вновь появился мусор

Таксист спас двух котлашан от отравления парами краски

На Соловках проходит парусная регата

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии

В Архангельске пройдёт Фестиваль по пляжному волейболу

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru