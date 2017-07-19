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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/30/52071.html

Спорт

На Соловках проходит парусная регата

На Соловках проходит парусная регата
Сегодня участники Соловецкой регаты прибыли на архипелаг. Для 14 экипажей начинается самый острый по накалу борьбы этап гонки.
Напомним, 43 Соловецкая регата стартовала в Архангельске 27 июля. В этом году состязание посвящено 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.
Вчера 19:28

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