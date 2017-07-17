Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

27 июня была проверена готовность трассы к первым стартам, которые пройдут 29 июля. Перед состязаниями в 10.30 состоится торжественная церемония открытия трассы.

—По заключению специалистов объект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам. От спортсменов, которые все лето здесь тренируются, мы слышали также только самые положительные отзывы и слова благодарности. На прошлой неделе мы установили информационный стенд с маршрутом и схемой движения, и в субботу готовы принять первые соревнования, – рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Трасса отвечает всем современным требованиям безопасности: кюветы обсыпаны щебнем, а откосы укреплены георешётками. Кроме того, установлены мощные светодиодные фонари. Зимой по оборудованным спускам спортсмены катались на лыжах, а летом – тренируются на лыжероллерах, - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».