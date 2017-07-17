Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии

Накануне хоккеисты «Водника» посетили Архангельскую воспитательную колонию. Год назад они уже были здесь и подарили воспитанникам сетки для игры в волейбол, комплект сеток для футбольных ворот, футбольные и волейбольные мячи, а также спортивная форму.

Спустя год, хоккеисты приехали посмотреть, как ребята используют спортивный инвентарь.

- Мы с большим желанием откликнулись на приглашение вновь посетить колонию. Ребята должны видеть, что в жизни есть другой путь, пойдя по которому можно многого добиться, в том числе и в спорте высших достижений, - отметил вратарь команды «Водник» Михаил Шиляев.

Как сообщила пресс-служба регионального центра развития спорта "Водник", ребятам удалось не только пообщаться с хоккеистами, но и померяться силами на спортивных площадках. И если в волейболе по итогам двух партий победу одержали профессиональные спортсмены – 2:0, то на футбольном поле шла равная борьба. И только начавшийся проливной ливень прекратил противостояние, завершившееся ничейным счетом -1:1.

- Очень хорошо, что подобные мероприятия становятся традиционными. В дальнейшем мы хотим наше сотрудничество вывести на новый уровень. Мы готовы для воспитанников колонии провести открытую тренировку на стадионе «Труд», а также организовать экскурсию по территории спортсооружения и в музее спорта Архангельской области. Ну а зимой для ребят можно организовать посещения одного из матчей чемпионата России, - рассказал начальник команды «Водник» Дмитрий Минин.