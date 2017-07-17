На Соловках пройдет турнир по футболу

В мероприятии участвуют четыре команды: юнармейцев Архангельской области, юнармейцев Мурманской области и две команды воспитанников летней Соловецкой школы юнг.
— Уверен, что для большинства участников турнира, футбол останется любимой игрой на долгие годы, а для кого-то, возможно, станет любимым делом всей жизни! – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.
Кроме турнира по футболу, в рамках праздничной программы на Соловках запланированы гонки на шлюпках и военно-патриотические игры.