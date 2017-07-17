В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках

30 июля, в День Военно-Морского Флота жители и гости столицы Поморья станут свидетелями шлюпочных гонок на приз губернатора Архангельской области.

Первые такие соревнования в Архангельске прошли в 2016 году. В этом году конкуренции будет больше. На старт выйдут лучшие из лучших: команда учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ, команда 339-ой отдельной бригады подводных лодок, команда 16-ой бригады надводных кораблей, команда центра обеспечения управления штаба Беломорской ВМБ и технической базы вооружения СФ.

Гонки начнётся в 11:10 в районе пересечения набережной Северной Двины и улицы Логинова. Финиш и награждение состоятся у Красной пристани, сообщает региональное агентство по спорту.