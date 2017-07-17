Архангелогородец примет участие во всемирных игра по кроссфиту в США

Сотруднику регионального центра спортивной подготовки «Поморье» предстоит выполнить различные комплексы упражнений, чтобы показать силу, выносливость, навыки и одержать победу в турнире, сообщает агентство по спорту Арханглеьской области.
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Вторник, 25 июля, 17:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/25/51977.html
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Сотруднику регионального центра спортивной подготовки «Поморье» предстоит выполнить различные комплексы упражнений, чтобы показать силу, выносливость, навыки и одержать победу в турнире, сообщает агентство по спорту Арханглеьской области.
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