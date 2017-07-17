Второй состав жёлто-зелёных будет представлять Архангельскую область на следующих Всероссийских соревнованиях среди команд высшей лиги, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/07/24/51966.html
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Молодежка "Водника" готовится к новому сезону
Фото Александра Петровского
Вслед за основным составом главной команды Архангельской области, подготовку к новому сезону начал и ее резерв. В первой тренировке приняли участие 24 игрока.
— Мы специально на первый тренировочный сбор пригласили больше ребят. Это позволит им лучше подготовиться к хоккейному сезону, а нам, тренерскому штабу, просмотреть их в деле. Вплоть до конца августа мы будем заниматься в Архангельске. Затем мы отправимся на базовый тренировочный сбор в Устьянский район. Во второй половине сентября у нас запланирован выход на лед крытого модуля стадиона «Труд», — рассказал главный тренер дубля «Водника» Олег Батов.
Второй состав жёлто-зелёных будет представлять Архангельскую область на следующих Всероссийских соревнованиях среди команд высшей лиги, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».
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