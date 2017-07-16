В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

В минувшие выходные на площадке стадиона «Труд» прошёл областной турнир по уличному баскетболу. Заявки на участие в Чемпионате подали 12 команд: 8 мужских и 4 женских.

- Мы ожидали большего числа участников, но в то же время понимаем, что сейчас самый разгар лета и кто-то в отпуске, а кто-то на выходные уехал на дачу, - рассказал президент Федерации баскетбола Архангельской области Алексей Комаров.

Мужские команды были разделены на две группы и сыграли «по кругу». Два лучших спортколлектива вышли в «финал четырёх», который, из- за начавшегося сильного дождя, пришлось перенести под крышу - в игровой зал спорткомплекса «Норд Арена».

Среди мужчин первое место заняла команда из Северодвинска «Вальяжный пед». Команда «Новодвинск» заняла второе место, а бронзу взяли «Sevsk» из города корабелов.

У женщин высший класс показали хозяйки турнира — архангельская команда «Подружки» поднялись на высшую ступень пьедестала почета, северодвинская команда «617» заняла второе место. Замкнули тройку сильнейших «Бицухи» из Архангельска.

- Стритбол совсем недавно стал олимпийским видом спорта, и в 2020 году в Токио впервые будет представлен в Олимпийской программе. Поэтому мы придаем особое значение развитию этого вида спорта в регионе. В прошлом году мы открыли универсальную площадку в Архангельске на стадионе «Труд» и будем стремиться к тому, чтобы таких мест становилось больше, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Следующий турнир по уличному баскетболу состоится 30 июля - в этот день пройдет первенство области среди юношей и девушек до 19 лет. А 12 августа, в День физкультурника пройдёт региональный этап Всероссийских массовых соревнования «Оранжевый мяч», сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».