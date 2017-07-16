Новодвинцам обещают новое футбольное поле Спортплощадка будет находиться между домами 29 Б на улице 3-й Пятилетки и Первомайской, 8. В месте, где расположится футбольное поле, уже скосили траву и завезли песок, а рядом с ним добровольцы из студотряда «Новодвинский» установили скамейки. Осталось только выровнять поверхность спортплощадки и установить необходимое оборудование для игры. Поиграть в футбол юные горожане смогут в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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