Архангелогородец отправится на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ Фото canoesport.ru На снимке: Илья Ситников (в центре) Илья Ситников примет участие в турнире, который пройдёт в Румынии с 24 по 31 июля. Чемпион России и мастер спорта по гребле выступит на состязаниях в составе сборной команды страны, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту. Нашли ошибку? Выделите текст,

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