Стрелки их Архангельской области привезли четыре медали с чемпионата мира

Состязания по стрельбе из матчевого арбалета проходили в Хорватии.

В составе сборной России выступили трое спортсменов регионального центра спортивной подготовки «Поморье» — заслуженный мастер спорта Сергей Круглов, мастера спорта международного класса Станислав Кузнецов и Мария Пономарёва.

Сергей Круглов занял первое место и стал обладателем золотой медали в командном упражнении «стрельба из арбалета с дистанции 10 метров». В этой же квалификации, но с дистанции 30 метров он и Станислав Кузнецов завоевали серебряные медали.

А среди юниоров победительницей в командной стрельбе с дистанции 10 метров стала Мария Пономарёва, сообщает агентство по спорту Архангельской области.