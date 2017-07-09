Архангельский клуб «Водник» подал заявку на Кубок мира-2017 Организаторы Кубка мира по хоккею с мячом объявили о начале приёма заявок ещё 22 июня. Сегодня, 19 июля, руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало и направило в офис организаторов турнира заявочные письма. Кубок мира-2017 будет разыгран в шведском Сандвикене на льду «Йоранссон Арены» с 12 по 15 октября. Турнир пройдёт по привычной схеме: сперва 16 клубов сразятся за выход в четверть финала в четырех группах, а затем в режиме нон-стоп пройдет серия плей-офф. Архангельский клуб выигрывал этот престижный турнир дважды в истории, напоминает пресс-служба «Водника». Нашли ошибку? Выделите текст,

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