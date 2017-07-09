Архангельский клуб «Водник» подал заявку на Кубок мира-2017

Сегодня, 19 июля, руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало и направило в офис организаторов турнира заявочные письма.
Кубок мира-2017 будет разыгран в шведском Сандвикене на льду «Йоранссон Арены» с 12 по 15 октября. Турнир пройдёт по привычной схеме: сперва 16 клубов сразятся за выход в четверть финала в четырех группах, а затем в режиме нон-стоп пройдет серия плей-офф.
Архангельский клуб выигрывал этот престижный турнир дважды в истории, напоминает пресс-служба «Водника».