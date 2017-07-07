Началась регистрация для участия в чемпионате Архангельской области по пляжному волейболу

Соревнования пройдут 12 и 13 августа на стадионе «Труда» в рамках празднования Дня физкультурника.

Главная судейская коллегия чемпионата и первенства будет сформирована Федерацией волейбола Архангельской области.

К участию в чемпионате и первенстве области приглашаются мужчины и женщины не моложе 2001 года рождения. Соревнования пройдут в трёх возрастных группах: юноши и девушки до 19 лет, до 17 лет и до 15 лет.

Каждая команда должна состоять из двух человек. Один игрок может быть заявлен только за одну команду. Победители соревнований будут награждены грамотами и медалями, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».

Заявки можно отправлять по адресу: boiko.ilia@yandex.ru

Справки по телефону: (8182) 22-99-02.