"Водник" готовится к новому сезону Хоккейный клуб «Водник» выйдет из отпуска в понедельник, 17 июля, и начнёт интенсивно готовиться к новому сезону. За новичками клуба закрепили игровые номера. Дмитрий Логинов, Роман Козулин и Александр Насонов сохранили номера, под которыми они выступали в своих предыдущих командах — 50, 71 и 57 соответственно. Зато пришлось сменить номера игрокам Андрею Ковалёву и Юрию Радюшину. Ковалёв последние годы отыграл под 19-м номером. Но связи с тем, что в «Воднике» 19-й занят Евгением Дергаевым, дебютант «жёлто-зеленых» принял решение выступать в предстоящем сезоне под 18-м номером. Радюшин будет выходить на лёд с цифрами 26 на форме. Из прошлогоднего состава «Водника» игровые номера решили сменить вратарь Даниил Дорохин и нападающий Олег Пивоваров. Если голкипер взял номер своего предшественника Андрея Рейна — 33, то у форварда на игровом свитере будет цифра 20, которая в прошедшем сезоне была у его земляка Сергея Перминова, сообщает пресс-служба команды, сообщает Регион29. Нашли ошибку? Выделите текст,

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