Из прошлогоднего состава «Водника» игровые номера решили сменить вратарь Даниил Дорохин и нападающий Олег Пивоваров. Если голкипер взял номер своего предшественника Андрея Рейна — 33, то у форварда на игровом свитере будет цифра 20, которая в прошедшем сезоне была у его земляка Сергея Перминова, сообщает пресс-служба команды, сообщает Регион29.